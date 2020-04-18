شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخفافيش.. منزل مهجور يثير أزمة في بني سويف وتحرك من الوحدة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، قلق وخوف عدد من الأهالي، عقب ربط بعض التقارير أنه وراء ظهور فيروس كورونا المستجد.

وفوجئ الأهالي بظهور عدد من الطيور التي يرجح أن تكون لطائر الخفاش داخل القرية، حيث أرجع بعضهم قيام بعض الشباب بفتح أحد المنازل المهجورة، والتي كان يقطنها عدد من الخفافيش، وقيامهم بالتصوير داخلها، ما أدى إلى محاولة طيرانها للبحث عن مكان آخر مهجور.

صاحب المنزل المجهور قال: «بالفعل لديّ منزل مجهور، وقمنا بتطهيره أكثر من مرة، ورشه، إلا أن الخفافيش تعود مرة أخرى إليه، ولا أعلم كيفية طرد هذه الطيور من داخله».

من جانبه قال المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إنه «جارٍ معاينة المنزل المهجور واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من رشه بالتعاون مع مديرية الزراعة، وإدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، والجهات ذات الصلة، وكذلك لوضع آلية جادة للتعامل مع الخفافيش».