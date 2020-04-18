شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين هالة زايد في تشكيل صندوق أفريقيا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الأفريقي لمواجهة فيروس كورونا من ١٢ عضوًا، هم كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة، والسودانية أميرة الفاضل مفوض الشؤون الاجتماعية بالإتحاد الأفريقي،ممثلان عن القطاع الخاص بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي،م. منصور أحمد، رئيس جمعية المصنعين الأفريقيين والمدير التنفيذي لمجموعة «Dangote»، وباولو جوميز من مبادرة رواد أفريقيا مكونة من رجال أعمال ومسؤولين أفارقة سابقين والمدير التنفيذى السابق للبنك الدولي.

كما أعلنت المستشار القانوني تعيين ممثل عن كل منطقة من مناطق الاتحاد الأفريقي الخامسة في إدارة الصندوق وهم محمد عوض من مصر عن منطقة شمال أفريقيا، ندوامب نجوكوي من جمهورية الكونغو عن منطقة وسط أفريقيا، مارتن موغوانجا من كينيا عن منطقة شرق أفريقيا، البروفيسور وإيزمان لومكيل نخلو من جنوب أفريقيا عن منطقة الجنوب الأفريقي،عبدالله داف من مالي عن منطقة غرب أفريقيا.

وأكدت السفيرة اعتزام أحدي شركات إتصالات شبكة الهاتف المحمول MTN بجنوب أفريقيا التي لها عديد من الفروع العاملة والمنتشرة في عدد من الدول الأفريقية بفرض تبرع إجباري قيمته دولار واحد على كل عملائها من المشتركين في خدماتها كمساهمة منها في تمويل الصندوق.

وأشارت نجم لتأجيل الاجتماع الوزارى للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبى الذي كان مقرر عقده يومي ٤ و٥ مايو القادم بكيجالى إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد.