شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. استمرار حملات الرش والتطهير بمراكز المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال «القاضي» إن الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بمراكز المحافظة ضمن الخطة الشاملة للمحافظة أسفرت عن رفع تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بقريتي صفانية وشم البحرية وتنفيذ أعمال رش وتطهير بمركز العدوة، كما تتابع الوحدة المحلية لمركز مغاغة قرارات غلق المطاعم وتطبيق حظر التنقل، بالإضافة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة مع رفع تجمعات للقمامة.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة حملة لرش وتطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود ومكتب البريد بالقرية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة لرش وتطهير حى شرق المدينة، شملت أعمال الرش والتطهير المباني الحكومية والخدمية والشوارع، كما نفذت حملة مكبرة بقرية قلندول لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع ونقلها إلى النقاط المخصصة لها.

وعلى صعيد متصل، نظمت الوحدة المحلية مركز المنيا، حملة لرش وتطهير مواقف مدينة المنيا والسيارات الموجودة بالمواقف.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير لشوارع المركز، فقد تم تطهير الشوارع بقرية حسن باشا، بالإضافة إلى نقطة شرطة مجلس قروى طحا.

وفضت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس سوق دلجا الأسبوعي، للقضاء على التجمعات الموجودة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات المتبعة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمنع انتشار العدوى.

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وأكد المحافظ، على ضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حملة رش وتطهير مراكز محافظة المنيا

حملة رش وتطهير مراكز محافظة المنيا

حملة رش وتطهير مراكز محافظة المنيا