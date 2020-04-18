شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام الأقصر» تجهز غرفتين لفحص المترددين عليها منعًا لانتشار عدوى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على تجهيز غرفتين لإجراء الفحص الشامل لكافة المترددين على المستشفى قبل دخولهم للاطمئنان على حالتهم الصحية على مدار الساعة وحماية جميع طاقم العمل والمرضى بالمستشفى من فيروس كورونا.

وأكدت إدارة المستشفى على أنه اتباعًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المرضي والعاملين بالمستشفى، تم عمل 2 غرفة بالخارج لقياس درجة الحرارة وإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك للاطمئنان من عدم دخول أي شخص حامل لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، قبل الدخول لبوابة المستشفى، حيث أنه في حالة الاشتباه في أي متردد على مبنى المستشفى، يتم على الفور إبلاغ الخط الساخن ويتم تحويل تلك الحالة إلى أقرب مستشفى حميات بالمحافظة للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه بعيدًا عن نقل العدوى لداخل المستشفى، حيث أن الفحص يكون للمترددين عبارة عن قياس درجة الحرارة، وحال ظهور أي حالات اشتباه يتم إجراء صورة دم كاملة وأشعة على الصدر داخل تلك الغرفتين المجهزتين لحماية الجميع ومنع انتشار العدوى.

كما اتخذت إدارة المستشفى عدد من الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تقرر أن يتم تقليل الزحام في أماكن الانتظار داخل المستشفى، والتطهير المستمر لجميع الأسطح، وتوفير أدوات تطهير الأيدي وخصوصًا بجوار أماكن الانتظار وعند الأسانسيرات، ومرور فريق طبي على الزوار والمرضى لتوجيه الإرشادات الطبية الخاصة بالمرض، والكشف المبكر على أي مريض أو أي زائر تظهر عليه أعراض عدوى الجهاز التنفسي، كما أعلنت المستشفى عن توقف استقبال حالات الكشف المبكر الجديدة في الفترة الحالية وحتى يوم 30 إبريل المقبل، حيث قالت إدارة المستشفى إنه تم وقف حملات الكشف المبكر، على أن نستكمل دورنا في علاج مرضانا بالمستشفى وتقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، وسوف نقوم باستقبال أعداد مضاعفة من حالات الكشف المبكر بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية.