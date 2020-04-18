شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تطلق مسابقة للأطفال احتفالاً بيوم التراث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم، مسابقة فنية لرسوم الأطفال احتفالا باليوم العالمي للتراث، تهدف تلك المسابقة إلى تشجيع الأطفال من سن ٦ إلى ١٢ سنة، على رفع الوعي الأثري والثقافي لديهم وتعريفهم بحضارة وثقافة بلادهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية لديهم وتنميتها.

وأوضحت د. رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار، أن المسابقة تهدف ايضا إلى تشجيع الأطفال على البحث العلمي ومعرفة المواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي من خلال بحث مقدم لأحد تلك المواقع ثم رسمها.

وأشارت إلى أنه سوف يتم إرسال تلك الأعمال والرسومات عبر الإيميل الخاص بالإدارة [email protected] لتقيمها واختيار أفضلها ومنح جوائز لأفضل ثلاث أعمال، كما ستنظم الوزارة معرضاً فنياً أونلاين لتلك الرسومات من خلال المواقع الرسمية لها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.