شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بـ٢١ مليار جنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن مشاورات تجرى على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ٧ محافظات، هى: «الجيزة، بنى سويف، وقنا، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة»، الأمر الذي سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفى احتياجات المواطنين طوال العام.

وصرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل إلى ٢١ مليار جنيه، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى ٨ أو ٩ أشهر في الوقت الذي يكفى فيه المخزون حاليا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمدة تتراوح ما بين ٤ و ٦ أشهر.

من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء محادثات مع المحافظين لطرح الأراضي المخصصة لإنشاء المخازن العملاقة على كبار المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال، وأنه جار توقيع مذكره تفاهم مع شركة أجيليتى، حيث تعد هذه الشركة سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في انشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، وستقوم بتنفيذ عدد ٢ مخازن أحدهما في منطقة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة ٥٠ فدان والأخري بمحافظة القليوبية على مساحة ٥٠ فدانا أيضاً كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ باقى المخازن في المحافظات الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين .

وأضاف «عشماى» أن المخازن المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز ٢١ سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من ٧٠٪ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضروات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن هذا المشروع القومي سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن حوالى ٤٠٪ من السلع التي سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين، كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التي سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة/استيراد/انتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة، حيث سيتم تخزينها في الأماكن القريبة من الموانئ.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار العامين الماضين في طرح العديد من المناطق الوجستية والتجارية بالمحافطات المختلفة، حيث إنه جار إنشاء ١٨ مشروعا لوجستيا وتجاريا في ١١ محافظة حتى الآن، بمساحات تقدر بـ٣٦٨ فدانا، بإجمالى استثمارات تقدر بـ ٤٩ مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عاملين كان لا يوجد مثيل لهذه المشروعات التجارية واللوجستية.

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