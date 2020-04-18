شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام توريد القمح للصوامع والشون في المنيا بإجمالي 1054 طنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم السبت، بلغت 1054 طنا و771 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان، السبت، إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

ووجّه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كان المحافظ أعلن عن زراعة 249 ألفا و400 فدان، من القمح، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث بدأ موسم توريد محصول القمح يوم 15-4-2020، ويستمر حتى 15-7-2020.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا، ستقوم الجهات المسوقة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام وتخزين الأقماح المحلية باستخدام المواد الموصي بها، كما ستقوم بتأمين سلامة العاملين على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين.

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