شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج تحليل أصغر مولودة بمستشفى العزل بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام فتحي، مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل باسنا، اليوم، عن سلبية نتائج التحاليل التي خضعت لها الطفلة شفا مدحت والبالغة من العمر يومان، والتي ولدت داخل المستشفى نتيجة وجود والدتها للعلاج داخل المستشفى من فيروس كورونا.

وأضاف أن الفيروس لم ينتقل للطفلة من والدتها التي تتلقى علاجها بالمستشفى منذ ١٢ أبريل الجارى، والتى كانت تعانى من ضيق في التنفس ووضعها تحت الرعاية الطبية المكثفة منذ دخولها للحفاظ عليها وعلى سلامة الجنين، مؤكدا أن الطفلة في حالة صحية جيدة وتحظى بكامل الرعاية في قسم الحضانات بالمستشفى، بجانب أن الأم حالتها مستقرة، مؤكدا أن الفريق الطبي يضع العامل النفسي للمرضى في المقام الأول، وبذلك ترتفع نسب حالات التعافى من المصابين بالفيروس.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن المستشفى خصص فريقا طبيا متكاملا لإجراء أول ولادة قيصرية منذ يومين، لسيدة حامل تتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، موضحًا أن السيدة تدعى «ك. م. ك»،٣١ سنة، من منطقة الكرنك بالأقصر، دخلت المستشفى مصابة بفيروس كورونا وفى نهاية شهرها الثامن، كانت تعانى من ضيق في التنفس، حيث خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، وهم: الدكتور محمد حمزة كشك دكتور النسا والتوليد، مدير العزل الصحي، والدكتور محمد صلاح الصغير، طبيب أطفال، والدكتور عبدالفتاح عبدالرضي، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمي، بجانب طاقم التمريض.