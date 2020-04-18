شكرا لقرائتكم خبر عن منعا لانتشار الوباء.. رفع ٥٦ ألف طن قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن أعمال النظافة وإزالة تراكمات القمامة مستمرة خلال فترة الحظر، وأنه تم رفع 56 ألفا و484 طن قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة خلال النصف الأول من الشهر الجاري، للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أكد فخري عبدالعزيز، مستشار المحافظة لشؤون البيئة والنظافة والتجميل، أن المتولد اليومي للقمامة هو 4400 طن يوميا، وأن وحدة التدخل البيئي السريع قد تدخلت 3 مرات ورفعت 1576 طن قمامة وقامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وقامت بغلق 2 مقلب عشوائي وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والتنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.