شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شم النسيم.. «تموين الشرقية» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية من الحملات الرقابية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري لمتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم، للتأكد من صلاحية السلع المباعة ومطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة تموينية للمرور على المخابز والمحلات العامة والمخابز بالاشتراك مع الطب البيطري ومجلس المدينة أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٥٦٤جنح ا د ط ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة، وجرى التحفظ على ٥كيلو، والمحضر ٥٦٥جنح ا د ط ضد صاحب محل مشويات لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على ٨كيلو، والمحضر رقم ٥٦٦جنح ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ ٥كيلو والمحضر ٥٦٧جنح ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة، وتم التحفظ على ٥كيلو، والمحضر ٥٦٨جنح ا د ط ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على ٥كيلو، والمحضر ٥٦٩جنح ا د ط ضد صاحب محل جزارة لذبحه لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على ٥ كيلو.

كما تم تحرير المحضر ٥٧١جنح ا د ط ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع ملح أبيض منتهى الصلاحية وتم التحفظ ٣٠كيلو، بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لأصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في كمية من الدقيق المدعم.