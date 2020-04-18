شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «مشاجرة موت» في الشيخ زايد بسبب معاكسة فتاة.. وقرار قاضي المعارضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، السبت، حبس صاحب شركة، متهم بدهس محاسب، والإطاحة به بسيارته، لمعاتبته على معاكسة خطيبته، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحقيقات نيابة الشيخ زايد، بأن فتاة كانت تنتظر خطيبها بالشارع، فترجل شاب من سيارته ووقف إلى جوارها، وعاكسها، فلاحظ شابٍ ثانٍ ارتباك الفتاة، وتضايقها من سلوك الشاب الأول، وحدثت بين الشابين مشادة كلامية، تحولت لمشاجرة على إثرها طعن الأول الشاب الذي تدخل لنصرة الفتاة برأسها، وتمكن المارة من فض المشاجرة، وخلال تلك الأثناء حضر خطيب الفتاة.

وذكرت التحقيقات أن خطيب الفتاة اصطحب الشاب الثاني إلى الصيدلية، لإسعافه، فاستغل الشاب المتحرش ذلك، وطارد الاثنين بسيارته، حتى أطاح بخطيب الفتاة وتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور بأنحاء جسده، ونقله المارة إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة.

وأشارت إلى أن الشرطة ضبطت المتهم وتبين أنه صاحب شركة، وقررت النيابة التحفظ على سيارته، وتكليف لجنة من المرور بفحصها وبيان مدى سلامتها.