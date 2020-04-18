ماذا عن طلاب العام الدراسي الأخير بجميع الكليات؟ قرار خاص من «الأعلى للجامعات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل الامتحانات الخاصة بطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات. وأوضح «المجلس»: «قرر المجلس تأجيل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات، كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم». وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، فإن المجلس قرر ترك كل جامعة قرار تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات، وفقاً لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,844

تعافي 646

وفيات 205

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