شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: غلق الحدائق والمتنزهات العامة في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قرارا بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، والمسطحات الخضراء، وإغلاق كورنيش النيل الشرقى، والحارة الشرقية من الكورنيش الغربى ناحية النيل، وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك تزامنا مع أعياد الربيع واحتفالات شم النسيم، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشى فيروس «كورونا المستجد».

وتضمن القرار غلقا كاملا على مدار 24 ساعة يومي الأحد والاثنين، وكذلك غلق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات غلقا كاملا يوم الاثنين، ويستثنى من ذلك الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت خارج المولات، ومحال البقالة ومحال التموين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، حيث يطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت.

وعلى صعيد متصل، شهدت محال السوبرماركت والمحال المتخصصة في بيع الأسماك المملحة والفسيخ إقبالا من المواطنين على الشراء، تأكيدا على حرصهم على ممارسة الطقوس الخاصة بشم النسيم بأكل الفسيخ والرنجة والبصل على الرغم من غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات.