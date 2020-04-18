- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من منشور، بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها.
وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، مُوضحةً أن المستشفى خال تمامًا من أي حالات مصابة بفيروس كورونا.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددةً على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,844
-
تعافي
646
-
وفيات
205
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إخلاء قصر العيني الفرنساوي بعد اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.