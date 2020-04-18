شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 5 حالات جديدة من مصابي كورونا بمستشفى العزل في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بإسنا، السبت، خروج 5 أشخاص من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي جرى سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع أعداد المتعافين بالمستشفى، إلى 150 حالة.

وقال وليد عمر الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، في بيان، السبت، إن أطباء المشرفين على علاج المرضى بفيروس كورونا بمستشفى عزل إسنا، أصدروا تقريرًا طبيًا بالسماح بخروج 5 من المتعافين من الفيروس ومغادرة المستشفى، موضحًا أن التحاليل المعملية التي تم إجراؤها أثبتت سلبية نتائج التحاليل لهم وتعافيهم من المرض.

من ناحية أخرى، تم تحويل ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا من الأقصر لمستشفى العزل بمركز أبوتيج بأسيوط، نتيجة عدم وجود أماكن بمستشفى العزل باسنا والصداقة بأسوان.