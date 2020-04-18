شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض تقريرًا من وزيرة الثقافة بشأن إطلاق منصة «ابدأ حلمك أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت خلاله إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان «ابدأ حلمك أون لاين»، في إطار مواصلة الوزارة تطوير مبادراتها الإلكترونية المجانية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».

وثمَّن رئيس الوزراء المبادرات الرقمية الإيجابية الهامة التي تقوم بها وزارة الثقافة حاليًا، في إطار دورها التنويري والتوعوي والترفيهي الذي تقدمه لمختلف الفئات في المجتمع المصري، مشيدًا بالجانب التدريبي الذي يضاف إلى دور الوزارة الفاعل خلال هذه المرحلة، والذي تساهم منصات الوزارة في وصوله إلى أكبر عدد ممكن، لتحقيق الأهداف المرجوة في رعاية طاقات الشباب والمواهب وتسخيرها في جوانب فنية وثقافية مفيدة.

وأوضحت الوزيرة أن ورشة «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل أحد المشروعات الطموحة التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم وتحقيق طموحاتهم، حيث ينفذها البيت الفني للمسرح ممثلاً في فرقة مسرح الشباب، وتعتمد على التدريب عن بعد، تماشيًا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت التدريب عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، لتطوير مبادرة الثقافة بين إيديك لجذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن ورشة مسرح الشباب «إبدأ حلمك» حققت خلال العامين الأخيرين نجاحًا كبيرًا تمثل في تخريج 3 دفعات قدمت للمشهد المسرحي عددًا كبيرًا من المواهب المتميزة في التمثيل، والذي كان دافعًا لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية أون لاين، عبر اليوتيوب والصفحات الرسمية لوزارة الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه جار العمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع بعد إتمام تصوير المحاضرات.

وأكدت وزيرة الثقافة أن «ابدأ حلمك أون لاين» يعد نسخة إلكترونية من مشروع تدريب الممثل بمسرح الشباب بهدف استمراره عبر وسائط تكنولوجية حديثة، ويعمل من خلال عدة مراحل تقوم على التفاعل المباشر مع هواة التمثيل كخدمة مجانية متاحة للمهتمين عبر الإنترنت، وتضم مجموعة من المحاضرات تتناول مختلف ألوان الفنون المسرحية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ مُحتوى البرنامج التدريبي يتم من خلال مواد فيلمية مُسجلة في تخصصات التمثيل، والدراما، والصوت والغناء، وكذلك الإلقاء ومهارات اللغة العربية، حيث سيتم بث 6 مُحاضرات مُسجلة يومية عبر 6 أيام في الأسبوع، مدة المحاضرة الواحدة 15 دقيقة، أما اليوم السابع من كل اسبوع فسيشهد تنفيذ محاضرة تفاعلية تتم عبر بث حي مباشر، بمشاركة مدربي التمثيل والدراما والأداء الصوتي والغناء المسرحي، بهدف الرد على استفسارات المتدربين عبر الأون لاين.

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