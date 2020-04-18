شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية يناشد الرئيس بإعفاء شباب المحامين من الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد رجائي عطية، نقيب المحامين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين، لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام.

وجاء بنص الخطاب: «أتقدم برجاء أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة، بإعفاء المحامين، لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كورونا، وتوقف أعمالهم توقفا تاما».

وأضاف: «يأتي هذا في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة، وأملي كبير في استجابة سيادتكم لملتمسي».