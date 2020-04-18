شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير مكثفة بمراكز أسيوط للوقاية من «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات رش وتطهير كافة المرافق والمنشآت مستمرة بجميع المراكز والأحياء، حيث تضمنت حملات، اليوم، تطهير المرافق بمراكز أسيوط وساحل سليم والغنايم والبدارى وأبنوب، بمشاركة رؤساء المراكز.

وأضاف «سعد» أنه كلف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقرى لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلى وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية وكافة المرافق، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشار المحافظ إلى أن حملات التطهير تتم بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطرى والصحة والزراعة والمشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى، حيث ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنو، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال، وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين على أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

حملات تطهير مكثفة بمراكز أسيوط للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا

حملات تطهير مكثفة بمراكز أسيوط للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا

حملات تطهير مكثفة بمراكز أسيوط للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا