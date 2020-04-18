ملتزمون بإجراءات مواجهة "كورونا".. رئيس "العلمين الجديدة" مطمئنًا وفد البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، اجتماعًا مع وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة التفقدية للجنة الإسكان بالبرلمان، لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.

وطمأن رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الوفد البرلماني، مؤكداً الالتزام بكل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كاملًا من جانب الشركات العاملة في المشروعات المختلفة.

وقال عبد الغني: "العمالة هي رأس المال الفعلي للمشروعات؛ لذلك نحرص كل الحرص على عمليات التعقيم والتطهير الدائم لمواقع العمل، وكذلك أماكن التسكين الخاصة بالعاملين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية".

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وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن هناك تعليمات واضحة للشركات بضرورة الالتزام بالتعليمات، وفي حال المخالفة يتم توقيع العقوبات التدريجية التي تصل إلى حد إلغاء التعاقد.

وأعلن عبد الغني أن هناك حرصًا شديدًا على منع التجمعات، منوهًا بأنه أيضًا تم تقليل المعاملات الورقية والتعامل الدائم من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة.

وتابع عبد الغني بأن "العلمين الجديدة" منظومة دولة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كاملًا بين كل أجهزة الدولة لنجاح المشروع وإزالة كل العقبات.

وذكر رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن هناك متابعة دورية من جانب مسؤولي الحكومة؛ سواء بالتواصل والاطمئنان على سير العمل أم بالزيارات التفقدية لعدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة.

ويشارك في الجولة التفقدية كل من النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، والمهندس إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة.