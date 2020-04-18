محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار أعمال تطوير محمية أبوجالوم بمحافظة جنوب سيناء وفق معدلاتها الزمنية من خلال مشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية في مصر التابع للوزارة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، في بيان، اليوم السبت، أن تطوير محمية أبوجالوم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية في مصر والعمل على إدارتها وفق النظم العالمية مما يحقق التكامل في الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية وفق مبادئ التنمية المستدامة.

وشددت على أن المحميات الطبيعية ثروة قومية يتم حمايتها مع تطويرها وفق النظم العالمية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

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وأشارت إلى أنه يجري الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية المدق الخاص بمسار الزيارة بطول 10 كم بدءًا من منطقة البلولاجون إلى الرهيبات بمحمية أبوجالوم بالإضافة إلى تنفيذ أعمال السقالات والمماشي البحرية في منطقة البلوهول والتاجير ريف لتوفير تجربة فريدة من نوعها لزوار المحمية بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وتشمل أعمال التطوير مناطق البلوهول والدحيلة ووادي الرساسة والرهيبات ورأس مملح وسخن، حيث يتم تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات الزوار والتي تشمل بوابة الدخول ومبنى تحصيل التذاكر، ومبنى الإدارة وإقامة مظلات عرائش علاوة على تخصيص أماكن انتظار السيارات وإقامة حمامات جافة (بيئية)، مع توفير وحدات لفصل المخلفات الصلبة وشوايات.

يذكر أن وزارة البيئة انتهت من تطوير مراكز وخدمات الزوار والبنية الأساسية بعدد من المحميات شملت (وادي الجمال - وادي دجلة - الغابة المتحجرة - رأس محمد - مسار الزوار بجبل موسى - سانت كاترين - الحديقة النباتية بشرم الشيخ).