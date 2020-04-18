بتعاملات 3.2 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 4 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط قضيتين "اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي–تحويلات مالية غير مشروعة"، وضبط فيها 4 متهمين، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (19827جنيه مصري–13800 دولار أمريكي –100 يورو –300 درهم إماراتي)، بما يعادل (220,899–مائتان وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيه مصري) بجملة (240726 –مائتان وأربعون وسبعمائة وستة وعشرون جنيه مصري) تم ضبطها نقدياً)، بالإضافة إلى (3,000,000 – ثلاثة ملايين جنيه مصري تم ضبطها مستنديا)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.