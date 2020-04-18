بقيمة 1.5 مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسي طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها (1.527.777مليون وخمسة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيه) ، وضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، نزول بحر بدون تصريح، وتنفيذ عدد (119) حكم قضائي متنوع، وضبط عدد (113) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.