"الأمن العام": ضبط 171 قطعة سلاح ناري و187 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، 187قضية مخدرات، وتنفيذ 73335حكم قضائي متنوع.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفى ذات السياق تمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة الأخيرة، من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 8 وقائع، و20 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و161 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم، وضبط (16443) مخالفة مرورية، وفحص (63) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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