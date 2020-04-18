الأمن يداهم مصنع لإنتاج كمامات رديئة وبداخله 42 ألف قطعة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالجيزة، لقيامهم بتصنيع كمامات وقفازات طبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر.

أفادت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص "صاحب شركة توريدات وعاملان"، بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بمسكن، "صاحب شركة التوريدات" بدائرة القسم، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المسكن عثر بداخله على " 20 ألف كمامة طبية –2000 قفاز طبى –5 ماكينات خياطة –ماكينة كي لاصق - 2 مسدس شمع- 20 ألف رباط مطاطي "أستك").

وبمواجهتهم اعترفوا، بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.