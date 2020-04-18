بينهم سيدة.. ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للتشاجر مع آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات الجيرة، بمنطقة حدائق القبة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (3 أشخاص) بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) وسيدة ، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - 25 طلقة من ذات العيار - رادع شخصي)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.