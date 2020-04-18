محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1667 مخالفة مرورية متنوعة
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط (1667) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (335) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(53) مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و(5) دراجات نارية مخالفة، و(14) مخالفات شروط الترخيص، و(1) القيادة تحت تأثير المواد المخدرة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. "المرور" تضبط 1667 مخالفة متنوعة في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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