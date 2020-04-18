بعد اختلاق قصة وهمية.. نقاش ينتحل صفة آخر للهروب من الملاحقات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة "التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات"، من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها "بندقية خرطوش – "3" فرد خرطوش محلى الصنع – "26" طلقة من ذات العيار –سلاح أبيض .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، وأنه قام بشراء البندقية المضبوطة من صاحب أحد المقاهي "محدد" بدائرة مركز شرطة قليوب.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وحال إنهاء إجراءات حبسه بقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية تنفيذاً لقرار النيابة العامة، تبين أن المتهم انتحل الشخصية المشار إليها، وأنه (نقاش – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة)، وأنه سبق اتهامه في قضية "شروع في سرقة وسلاح" بدائرة القسم، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.

وبمواجهته أقر بانتحاله للشخصية لسابقة عثوره على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعامل منذ عامين، وأنه قام باستخدامها لعدم ملاحقته أمنياً، مستغلاً وجود تشابه بينه وبين المذكور في الصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.