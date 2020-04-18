شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصولهم فجر السبت.. نقل العائدين من كندا لإحدى القرى السياحية بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، فجر اليوم السبت، طائرة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لإغاثة المصريين العالقين بدولة كندا، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو، وتقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، الانتهاء من جميع إجراء الكشف الطبي على العائدين، وتم نقلهم بالفعل لإحدى القرى السياحية بمدينة مرسى علم للإقامة بها لمدة 14 يوما، وهي مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنه تم تعقيم جميع العائدين، بالإضافة إلى تعقيم حقائبهم والمتعلقات الشخصية الخاصة بهم، والكشف عليهم في مجموعات قبل نقلهم لمقر إقامتهم، حيث تم نقلهم من خلال مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة لا تزيد عن 25 شخصا، وتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للقرية السياحية محل الحجر الصحي.

وأوضحت المصادر أن السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجها الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حددتها السلطات المصرية.

وقدم السفير أبوزيد، خالص الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو على الدعم الذي تم توفيره للسفارة لإتمام عملية السفر بنجاح، وخص بالشكر أيضا قيادات وأعضاء الجالية المصرية في كندا الذين أسهموا في تخفيف الأعباء الملقاة عن بعض العالقين، وتعاونوا مع السفارة المصرية على مدار الساعة لضمان عودة أكبر عدد ممكن من العالقين على هذه الطائرة.

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