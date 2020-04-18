شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة عيد القيامة.. أمن المنيا يعلن الطوارئ لتأمين المطرانيات والكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أمن المنيا، حالة الطوارئ لتأمين قداس عيد القيامة المجيد، مساء السبت، داخل 9 مطرانيات بينهم 7 بالطائفة الأرثوذكسية، و2 بالطائفة الكاثوليكية، والمئات من الكنائس من مركز العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.

وكلّف اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، مساعديه بالإشراف على تنفيذ خطة التأمين بالقطاعات الثلاثة الوسط والجنوب والشمال، ومتابعة مآمير الأقسام والمراكز في المرور على الخدمات وتنفيذ التعليمات، كما تم الدفع بمجموعات قتالية للتدخل السريع، وقوات الأمن، بمحيط المنشآت القبطية لتامين القداس وحماية المنشآت.

وقال القمص داوود ناشد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز سمالوط، يقام قداس عيد القيامة داخل 9 مطرانيات في المنيا، بينهم 7 أرثوذكس و2 كاثوليك حيث ترفع الصلاة عبر صفحاتها الرسمية تصلي من اجل العالم كله ومن اجل مصر لكي يزيل هذا الوباء «كورونا» عن الكل وترجع الحياة ألي مجراها الطبيعي.

وأكد «داود» أنه لأول مرة يقام قداس العيد بحضور المطارنة كلٌ في مطرانيته، و4 من الكهنة و4 من الشمامسة، دون حضور المصليين، حيث تبث العظة عبر مواقع كل مطرانية.