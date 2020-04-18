شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل غدًا.. والقاهرة 28 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً، الأحد، أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على جنوب الصعيد، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14– 28»، الإسكندرية «15– 23»، قنا «18- 31»، الأقصر «17 – 32»، أسوان «18 – 32».

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