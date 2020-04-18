شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع سلع غذائية وخضروات على الأسر الأكثر احتياجًا بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جمعية شبرا الخير في شبرا الخيمة بالقليوبية، مبادرة «أهالينا» لتوزيع المئات من الشنط الغذائية والخضروات واللحوم والدواجن الطازجة على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها أكثر من مليوني مواطن، وبعض قرى محافظة القليوبية.

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم من خلال توزيع الشنط بشكل أسبوعي على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة شبرا الخيمة.

وأشار «فاروق» إلى أن «حملة أهالينا تهدف لدعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً».

كانت الجمعية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، حملة «احنا معاك» لتوزيع 600 شنطة غذائية على الأسر التي تعولها العمالة المؤقتة والتي تضررت بشدة جراء كورونا.

توزيع السلع الغذائية والخضروات على الأسر المستحقة والعمالة المؤقتة فى ظل أزمة كورونا بشبرا الخيمة

توزيع السلع الغذائية والخضروات على الأسر المستحقة والعمالة المؤقتة فى ظل أزمة كورونا بشبرا الخيمة

توزيع السلع الغذائية والخضروات على الأسر المستحقة والعمالة المؤقتة فى ظل أزمة كورونا بشبرا الخيمة

توزيع السلع الغذائية والخضروات على الأسر المستحقة والعمالة المؤقتة فى ظل أزمة كورونا بشبرا الخيمة

توزيع السلع الغذائية والخضروات على الأسر المستحقة والعمالة المؤقتة فى ظل أزمة كورونا بشبرا الخيمة