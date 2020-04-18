شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء واجهات 2872 مبنى بلون موحد في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء، نسب تنفيذ اعمال دهان واجهات المباني ضمن الخطة الموضوعة لتطوير وتجميل المحافظة، بالتزامن مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طلاء ٢٨٧٢ واجهة مبنى من إجمالي ٦٨٩٠ مبنى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمعالجة التشوه البصري للمباني وإعطاء لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، ودفع عجلة العمل بها وازالة المعوقات التي تحول من استكمالها، فضلا عن تنفيذ الاجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وقوات الأمن، ‏باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق ‏المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ‏المخالفين، وإحالتهم للنيابة العسكرية وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية، مؤكدا استمرار حملات الإزالة بجميع مراكز المحافظة، ‏لحين الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من ‏عليها.‏

طلاء المبنى بالشوارع الرئيسية في الشرقية

طلاء المبنى بالشوارع الرئيسية في الشرقية