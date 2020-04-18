شكرا لقرائتكم خبر عن «8 متعافين».. مستشفى حجر ملوي تحتفل بخروج الدفعة الخامسة من «متعافي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الفرق الطبية «أطباء– تمريض– معامل– فنيين– إداريين» بمستشفى ملوى للحجر الصحي جنوب المنيا، بخروج الدفعة الخامسة من متعافي كورونا، وعددهم 8 أشخاص بينهم طفل، ليرتفع عدد المتعافين إلى 40 متعافيًا.

ونشرت الفرق الطبية صور الاحتفالية على صفحتها «فيس بوك» والتي تحمل اسم «صحتك تهمنا يا صعيدي»، وجاء نص الرسالة: "اليوم خرجت الدفعة الخامسة للمتعافين من كورونا بمستشفى ملوى.. تحية إعزاز وتقدير لجميع الأطقم الطبية التى شاركت للعمل بالمستشفى، سواء من صحة المنيا من أطباء وممرضين أو أساتذة بكلية الطب بجامعة المنيا أو الأطباء الذين ضحوا بحياتهم من خارج المحافظة وقرروا يسهروا على راحة مرضى كورونا بالمستشفى".

وأعلنت مديرية الصحة بالمحافظة اكتشاف مصاب جديد بكورنا يدعى «مينا. ن. ث»، 23 سنة، مقيم بقرية دير السنقورية بمركز بني مزار، عائد من شرم الشيخ، من المخالطين لمصابين.

وتابع المحافظ اللواء أسامة القاضي، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مع الأطباء وطاقم التمريض مستجدات العمل داخل مستشفى ملوي، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، من خلال الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى ومتابعة الوضع العام للحالات المصابة.

نقل المحافظ، للفريق الطبي تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة للجهد الذي يبذله الفريق الطبي.

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فريق طبي بمستشفي حجر ملوي

فريق طبي بمستشفي حجر ملوي