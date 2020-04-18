شكرا لقرائتكم خبر عن «ملحمة عشق».. جامعة أسيوط تحصد جائزة التحكيم الخاصة في «إبداع ٨» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل منتخب جامعة أسيوط لفريق المسرح في مسابقة إبداع (٨)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، للعام الثامن على التوالي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على جائزة التحكيم الخاصة عن العرض المسرحي (ملحمة عشق)، والذي يقدمه أبناء الجامعة من مختلف الكليات من الموهوبين في مجال التمثيل المسرحي.

وصرح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة أسيوط نجحت في حصد عدد من المراكز المتقدمة في مسابقة إبداع ٨، والتى شهدت منافسة أكثر من 23 ألف متسابق، يمثلون 147 جامعة ومعهد وأكاديمية مصرية حكومية وخاصة في المجالات المختلفة للمسابقة، تضمنت إلى جانب جائزة التحكيم الخاصة عن العرض المسرحي «ملحمة عشق»، فوز الجامعة كذلك الفائز بالمركز الثاني في مجال الشعر الغنائي، وبالمركز الثالث في مجال القصة القصيرة ونفس المركز في مجال الفنون التشكيلية.

فريق مسرح جامعة أسيوط

فريق مسرح جامعة أسيوط

وأشار «غريب» إلى أن «ملحمة عشق» رؤية فنية لإحدى قصص السيرة الهلالية وهى قصة عشق السفيرة عزيزة بنت الأمير الوهيدى شقيق الزناتى خليفة ليونس فتي بنى هلال وقد فضلت هناءها الشخصي على مصلحة بلادها تونس وهو ما دفع شعراء وطنها إلى هجائها في أشعارهم.

والجدير بالذكر أن «ملحمة عشق» تم إعدادها بدراما تورج لعادل بركات، وتأليف عبدالغنى داود، وشاركت الجامعة في المسابقة عن طريق الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ عز الدين المنصورى مدير عام الإدارة، وإشراف إداري للدكتور أحمد شريت، وإشراف فني الأستاذ محمد جمعه، وإخراج أسامة عبدالرؤوف.