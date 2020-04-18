شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه لمد وتدعيم خطوط المياه بقرى أبوقرقاص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة قامت بتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة بمركز أبوقرقاص بمبلغ ٤ ملايين جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه بحوالي مليون جنيه.
وأضاف «الشهاوى» أن الخطوط التي تم تنفيذها في مدينة الفكرية تبلغ إطوالها ١٠كيلو مترات بأقطار تتراوح من ٤ بوصة إلى ٦ بوصة بمنشأة الفكرية وصالح باشا الجديدة وأرض عمر أبوشناق وعزبة عجوه وخلف حديقة الربيع وعدد من الأماكن الأخرى.
وأشار إلى أنه فيما يخص قرى أبوقرقاص تم تنفيذ حوالى ١٠ كيلو مترات بأقطار تتراوح من ٤بوصة إلى ٦بوصة بقرى بنى عبيد وعزبة حنس والبربا والمطاهرة القبلية وشرارة والفقاعى واتليدم وبنى حسن الشروق وعدد من القرى الأخرى، لافتا أنه يجرى حاليا إحلال وتجديد خطوط مياه حوالى ٢٨٠٠ متر بأقطار تتراوح من ٤ إلى ٦ بوصة بعزب النحال وعزبة شاهين وبنى موسى وريحانه وشيبة الشرقية.
وأكد على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,844
-
تعافي
646
-
وفيات
205
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين جنيه لمد وتدعيم خطوط المياه بقرى أبوقرقاص في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.