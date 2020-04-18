شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه لمد وتدعيم خطوط المياه بقرى أبوقرقاص في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة قامت بتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط مياه للمناطق المحرومة بمركز أبوقرقاص بمبلغ ٤ ملايين جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه بحوالي مليون جنيه.

وأضاف «الشهاوى» أن الخطوط التي تم تنفيذها في مدينة الفكرية تبلغ إطوالها ١٠كيلو مترات بأقطار تتراوح من ٤ بوصة إلى ٦ بوصة بمنشأة الفكرية وصالح باشا الجديدة وأرض عمر أبوشناق وعزبة عجوه وخلف حديقة الربيع وعدد من الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أنه فيما يخص قرى أبوقرقاص تم تنفيذ حوالى ١٠ كيلو مترات بأقطار تتراوح من ٤بوصة إلى ٦بوصة بقرى بنى عبيد وعزبة حنس والبربا والمطاهرة القبلية وشرارة والفقاعى واتليدم وبنى حسن الشروق وعدد من القرى الأخرى، لافتا أنه يجرى حاليا إحلال وتجديد خطوط مياه حوالى ٢٨٠٠ متر بأقطار تتراوح من ٤ إلى ٦ بوصة بعزب النحال وعزبة شاهين وبنى موسى وريحانه وشيبة الشرقية.

وأكد على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.