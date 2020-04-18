شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تجهز فريقا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين من كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تجهيز فريق طبي مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين من كندا في الفندق المخصص للحجر الصحي لهم، والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، طول مدة الإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل.

وبحسب بيان، تم نقل العائدين لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم، وعلى حسب التعليمات وجود كل فرد في غرفة منفردة، وعدم السماح بالخروج من الغرفة طول مدة الحجر إلا نصف ساعة كل يوم للمشي، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان مسؤولو الحجر الصحي بالبحر الأحمر أنهوا توقيع الكشف الطبي على المصريين العائدين من كندا على طائرة مصر للطيران، والتي وصلت صباح اليوم السبت، قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسى علم الدولي، تقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا.