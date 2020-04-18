شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو هيروين بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطلين مقيمين بمركز بلبيس محافظة الشرقية بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو هيروين ومبلغ مالي، قبل ترويجها بمدينة العاشر من رمضان، وتم إحالتهما للنيابة العامة بالصالحية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، عن قيام " محمد ع خ إ " عاطل ومقيم بساتين الإسماعيلية، وله محل إقامة بالعاشر من رمضان و" محمد م م ع" عاطل ومقيم ذات العنوان، وقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين داخل مدينة العاشر من رمضان ، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم القبض عليهما بحوزتهما كيلو من جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وميزان حساس وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو هيروين بمدينة العاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.