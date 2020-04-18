شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو هيروين بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطلين مقيمين بمركز بلبيس محافظة الشرقية بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو هيروين ومبلغ مالي، قبل ترويجها بمدينة العاشر من رمضان، وتم إحالتهما للنيابة العامة بالصالحية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، عن قيام " محمد ع خ إ " عاطل ومقيم بساتين الإسماعيلية، وله محل إقامة بالعاشر من رمضان و" محمد م م ع" عاطل ومقيم ذات العنوان، وقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين داخل مدينة العاشر من رمضان ، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم القبض عليهما بحوزتهما كيلو من جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وميزان حساس وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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