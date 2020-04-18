شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث التموين بوزارة الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس (بمحافظة الجيزة) لاستخدامه 5 أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم لتشغيل المخبز ، واستيلائه على 407598 جنيها قيمة السولار المخصص لإنتاج وتصنيع الخبز، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية .

من ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن الجنائي، ومن ثم تسعى الأجهزة الأمنية لملاحقة الأشخاص الذين يستولون على السلع المدعمة بهدف تكوين ثروات طائلة بشكل سريع.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون، بناءً على توجيهات صارمة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومن ثم فإن شرطة التموين بالمرصاد للأشخاص الذين يحاولون تهريب السلع المدعمة أو بيعها في السوق السوداء.

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ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيماء إسماعيل خبيرة العلوم الإجتماعية والنفسية، أن الأشخاص الذين دأبوا على الاستيلاء على "قوت الغلابة" لتكوين ثروات غير مشروعة، دائماً لديهم سلوك غير سوي، ويعلون ثقافة "الطمع".

وأضافت خبيرة العلوم الإجتماعية والنفسية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هؤلاء الأشخاص يجنحون لجمع المال بشتىء الطرق، حتى ولو كانت على حساب البسطاء.

وأوضحت خبيرة العلوم الإجتماعية والنفسية، أن هؤلاء الأشخاص لديهم ضعف إيماني ووطني ولديهم إعاقة نفسية.