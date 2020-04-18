شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..وصول العائدين من كندا لفندق الحجر الصحى بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، المصريون العائدون من كندا للفندق السياحى محل إقامة الحجر الصحى لهم، وذلك بعد إنهاء الإجراءات والفحوصات الصحية فور وصولهم فى السادسة من صباح اليوم لمطار مرسى علم الدولى.

وأكد مصدر أن إدارة الفندق قامت بتعقيم المصريين العائدين من كندا وحقائبهم مرة أخرى قبل دخولهم الفندق، حيث وصلوا للفندق من المطار فى مجموعات داخل أتوبيسات سياحية كل أتوبيس به مجموعة لا تزيد عن 25 فردا.

كانت قد وصلت صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسى علم الدولى، تقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا، حيث تم إجراء الكشف الطبى عليهم لنقلهم لأحد الفنادق السياحية بمرسى علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحى المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولى، ونائب إدارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم استقبال رحلة مصر الطيران القادمة من مطار تورونتو بكندا والتى تقل 204 ركاب مصريين من العالقين فى كندا، كما تم استقبال رحلتين أقلتا العالقين من أمريكا بداية أبريل.

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وأضاف نائب مدير إدارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن بدأت عملية الإجراءات بتعقيمهم، وكذلك حقائبهم والمتعلقات الشخصية، والكشف عليهم فى مجموعات استعدادا لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم.

وتابع: أن الإجراءات المتبعة داخل الفندق السياحى بمرسى علم، وجود كل فرد فى غرفة منفردة، أو فردين فى غرفة مزدوجة، وكذلك تجهيز جميع الاحتياجات داخل الغرفة، حيث يقوم النزلاء بخدمة أنفسهم بأنفسهم وتقديم الأطعمة على منضدة خارج كل غرفة.

كما أكد تم نقل المصريين العائدين من كندا فى مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة لا تزيد عن 25 شخصا، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للفندق محل الحجر الصحى.