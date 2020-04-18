شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالمعارضة التركية: أردوغان يعارض نفسه بشأن العفو عن المسجونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم لطفو توركان نائب البرلمان التركى لحزب الخير عن دائرة كوجالى، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتناقض الشديد حول قانون العفو عن المسجونين، حيث شارك النائب توركان مقطع فيديو على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإحدى خطب أردوغان، والتي عرضت التناقض بين تصريحات أردوغان السابقة وبين ما يفعله الآن على أرض الواقع بعد تطبيق قانون العفو الذى يشمل السجناء فيما عدا السياسيين والمعارضين.

كان أردوغان قد قال فى خطابة: " أن تعفو الدولة عن جرائم ارتكبت ضد الأمة، هذه مسألة مختلفة، ولكن الدولة ليس لديها صلاحية أن تعفو عن جرائم ارتكبت ضد الأشخاص، ليكن هذا معروف، خاصة في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 50 ألف تاجر مخدرات بالسجون.

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على جانب أخر ، قال الباحث بمركز الأهرام الدكتور بشير عبد الفتاح هناك سوء إدارة للأزمة في تركيا وانعكس في التعتيم والتكتم واعتقال كل طبيب او إعلامى يتحدث عن كورونا وتركيا تحتل المركز التاسع بنسبة الإصابات بكورونا.

وأضاف إن هناك أزمة طاحنة في السجون التركية والجيش التركى بسبب انتشار الفيروس وبين الأطباء أيضا.

وأكمل: أردوغان رفض الاعتراف بالأزمة منذ البداية وتكتم عليها ثم بدأ يسيسها حتى عندما أصدر قرارا بالإفراج عن عشرات الآلاف السجناء أخرج رجال المافيا والمجرمين ولم يفرج عن سجناء الرأي وهو يواجه انتقادات عاصفة في الداخل.