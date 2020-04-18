شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى طريق كورنيش النيل من شبرا حتى التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل، سيولة مرورية متحركة للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد رجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق، كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وشهدت حركة السير انسيابا بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.