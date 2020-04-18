شكرا لقرائتكم خبر عن خطوتين للحصول على دعم نقابة الأطباء لحالات الإصابة أو الوفاة بكورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت النقابة العامة للأطباء، خطوات الحصول على الدعم المخصص للأطباء المصابين بكورونا أو أسر الأطباء المتوفين بسبب الفيروس، وهى:

1- يقوم الطبيب بتقديم إثبات للحجز بالمستشفى بكورونا أو ذوي المتوفي.

2- ستقوم اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، بإحالة الطلب لاتحاد نقابات المهن الطبية لإصدار الشيك.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية من أصابات واحياناً تصل الى الوفاة فى مواجهة كورونا، فقد قرر كلا من اتحاد المهن الطبية، ونقابة الأطباء دعم حالات الوفاة بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه.

وأوضحت النقابة، حيث قرر مجلس نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية مايلى: صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من إتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى ) يصاب بالكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل، وصرف مبلغ خمسون ألف جنيه من إتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى ) يستشهد بسبب الكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

Advertisements

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنه سيتم صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب الكورونا شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، وأكدت نقابة الأطباء على أن هذا هو مجرد دعم نقابى معنوى وأنه لا شىء يعوض المصابين أو أسر الشهداء.

وجددت مطالبتها لمجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما طالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة، مؤكدة النقابة على أن الفريق الطبى مازال يتحمل مسئولياته فى الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن الغالى من خطر الوباء.