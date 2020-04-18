شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم بلغنا رمضان .. 6 قواعد لدار الإفتاء فى استطلاع هلال الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان للعام الهجرى 1441 ، ولدار الافتاء قواعدها فى إستطلاع رؤية الأهلة وهى على النحو التالى:

- أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.



- أنَّ شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها.

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- أنه يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم في رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.



- أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.



- أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.



- أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.