شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بمنح إجازة استثنائية للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة التنبيه وللتوجيه للجهات الطبية التابعة للوزارة، بضرورة تطبيق القرارات الإستثنائية الهادفة لتقليل العدوى بين الأطباء، وذلك فى إطار قرارات الحكومة الإحترازية خاصة منح الاجازات الإستثنائية للفئات الأكثر عرضة للعدوى، ومنهم: أصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، والامهات لأطفال اقل من 12 سنة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن قرارات الحكومة الإحترازية الهادفة لتقليل نسبة العدوى بفيروس كورونا، تضمنت منح بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى إجازات استثنائية، وقد نص القرار على منح إجازات استثنائية للفئات الآتية:

1- أصحاب الأمراض المزمنة (سكر - ضغط - أمراضكلى - أمراض الكبد - أمراض القلب - الأورام)، بعد التقدم بشهادة صحية تثبت المرض.

2- السيدات الحوامل.

3- الأمهات لأطفال اقل من 12 سنة (لرعاية أطفالهن ومنع نقل العدوى لهم).

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وأشارت إلى أن العديد من جهات العمل ترفض تطبيق هذا القرار على الأطباء، مما يعد إلتفافا على الهدف المنشود، ويزيد من إحتمالات نقل العدوى ومضاعفاتها للأطباء الذين قد يصبحوا نتيجة لذلك مصدرا لنقل العدوى لأسرهم وللمجتمع.

وأكدت نقابة الأطباء، أن بعض جهات العمل تتعنت حتى فى قبول الإجازات القانونية الوجوبية مثل إجازة رعاية الطفل، مع علمنا بعدم وجود حضاناتترعى الأطفال خلال فترة ذهاب الطبيبة للعمل مطالبة وزيرة الصحة بالتنبيه على جميع الجهات الطبية التابعة للوزارة بضرورة منح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات التى ترعى أطفال أقل من 12 سنة.

وكانت قد طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، بإعلان بروتوكول محدد للعمل ومكافحة العدوى بمستشفيات الحجر الصحى لمرضى كورونا، وكذلك إعلان البروتوكول الملزم لكافة مستشفيات الحجر للحفاظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المالية، عقب ورود شكاوى لنقابة الأطباء من مستشفيات الحجر الصحى.