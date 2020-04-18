شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة أول مخالفة بناء بدون ترخيص فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لأول حالة بناء بدون ترخيص على قطعة أرض فى حى مدينة نصر أول، ونجحت الوزارة فى منع استغلال بعض المواطنين لحظر التجوال الذى قررته الحكومة وحاولوا الشروع فى البناء بدون ترخيص، وذلك تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بمختلف أحياء محافظة القاهرة وذلك لمدة 6 شهور.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تلقت شكوى من أحد المواطنين بقيام بعض الاشخاص بالبناء على قطعة رقم 2 بالمنطقة التاسعة؛ بلوك 19 بمدينة نصر أول، موجها بسرعة التواصل مع حى شرق مدينة نصر والجهات المعنية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور توجه مساء أمس الجمعة رئيس الحى ومهندس ادارة الإسكان ومدير المتابعة والاشغالات إلى القطعة المذكورة، حيث تبين أن القطعة سابق اصدار ترخيص مبانى لها وتم ايقافه بقرار لوجود نزاع قضائى على ملكية الارض.. كما تبين وجود تشوينات من الاسمنت ومواد البناء وحديد التسليح وماكينة خاصة بحفر الاساسات تمهيداً للبدء فى عمل خوازيق بالموقع.

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وأوضح وزير التنمية المحلية فى بيان صادر عن الوزارة، أن رئيس الحى قام بمصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة.. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بسرعة تحرك المسئولين بمحافظة القاهرة لمنع المخالفة فى المهد، وشدد الوزير على ضرورة استمرار المتابعة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمنع أى مخالفات والتصدى بكل قوة لاى مخالفات فى المهد.