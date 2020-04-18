شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والأثار تطلق مسابقة فنية لرسوم الأطفال بمناسبة اليوم العالمى للتراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار مسابقة فنية لرسوم الأطفال احتفالا باليوم العالمي للتراث، الذى يتزامن مع 18 ابريل من كل عام، حيث قالت الوزارة أن تلك المسابقة تهدف إلى تشجيع الأطفال من سن 6 إلى سن 12 سنة، على رفع الوعي الأثري والثقافي لديهم وتعريفهم بحضارة وثقافة بلادهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية لديهم وتنميتها.

وأوضحت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار، ان المسابقة تهدف ايضا إلى تشجيع الاطفال على البحث العلمي ومعرفة المواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي من خلال بحث مقدم لأحد تلك المواقع ثم رسمها.

وقالت مدير عام إدارة التنمية الثقافية أنه سوف يتم ارسال تلك الأعمال والرسومات عبر الإيميل الخاص بالإدارة [email protected] ، وذلك لتقييمها واختيار أفضلها ومنح جوائز لأفضل ثلاث اعمال كما ستنظم الوزارة معرضاً فنياً اونلاين لتلك الرسومات من خلال المواقع الرسمية لها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويوافق يوم التراث العالمى 18 إبريل من كل عام، والذي خصصه المجلس الدولي للمباني والمواقع التراثية "الإيكوموس" يوما للاحتفال بالتراث في عام 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو عام 1983، ويهدف يوم التراث العالمي إلى حماية التراث الإنساني من الاندثار، وتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والحفاظ عليه.

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ولجأت الحكومات حول العالم للاحتفال بهذا اليوم من خلال فعاليات "اون لاين"، بدلا من فتح المتاحف والمواقع مجانا أمام الزائرين، والاحتفالات التى كانت تجوب الشوارع والمناطق الاثرية.

يأتى يوم التراث العالمى هذا العام فى ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع، حيث أغلقت متاحف العالم والمواقع الاثرية أبوابها فى وجه الزائرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.