شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

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ويسود اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.