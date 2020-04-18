شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توريد 280 طن قمح من المزارعين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع، حتى، صباح السبت، بلغ 280 طن قمح، منذ انطلاق موسم التوريد في 15 أبريل الجاري.

وأكد «غنيم» على على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، وأن هناك غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وتسهيل أي معوقات.

من جانبه، أكد وصفي عبدالله، مدير مديرية التموين، أن هناك خطة معدة مسبقا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة، ضمت كل من: مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري، ومركز معلومات التنمية المحلية.

يشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.