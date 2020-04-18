شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» بمستشفى العزل في أبوقير إلى 34 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن حافظ، مدير مستشفى الحجر الصحي في أبوقير بالإسكندرية (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، السبت، تعافي 24 مصابًا بفيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وأضاف «حافظ»، لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ24 يصل إجمالي الحالات التي خرجت من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 34 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن المستشفى استقبل نحو 60 حالة من مستشفيات العزل المختلفة وهم المصابون من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وتضم مستشفى الحجر الصحي في أبوقير 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو اجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.