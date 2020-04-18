شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 70 متعافيًا من «حجر صحي العجمي» إلى «أبوقير والمنصورة ودمياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة تيسير مجدى نائب مدير مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، أنه جرى نقل نحو 70 حالة من مصابي الفيروس ممن تحسنت حالتهم الصحية من مستشفى العجمي إلى مستشفيات حجر صحى أبوقير ودمياط والمنصورة واخلاء اماكن جديدة لأي حالات طارئة تستدعي حالتها الصحية توفير اجهزة تنفس صناعي ورعاية طبية عاجلة.

وأوضحت «تيسير» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الحالات التي جرى نقلها حالتها الصحية مستقرة وفى انتظار نتيجة العينة الثانية حيث جاءت نتيجة العينة الاولى سلبية وقاربت على التعافي التام فضلا عن كونهم تحت سن الخمسين ولا تتطلب حالتهم سوى أيام قليلة لاستكمال الشفاء لذلك يتم نقلهم إلى مستشفيات حجر صحى أخرى تتماشى الامكانيات الطبية المتاحة لديها مع الحالة الصحية للمرضى المنقولين مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى دمياط والمنصورة كانوا قادمين إلى المستشفى قبل انشاء مستشفيات عزل هناك.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تعافت تماما وخرجت من المستشفى بعد الشفاء التام بلغ 73 حالة حتى الان مشيرة إلى أنه يتم اجراء تحليلين للمصاب المتعافى، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

وأضافت ان المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث يضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك كما يؤدى الخدمة به 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.